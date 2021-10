V Národním divadle se udílelo ocenění Thálie

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra získala v Národním divadle herečka a dabérka Libuše Švormová, která namluvila francouzskou markýzu Angeliku. Pořadatelé letos mimořádně zvýšili počet ocenění za celoživotní výkony, protože divadla byla téměř celý rok zavřena a poroty nemohly hodnotit nové herecké výkony. V mužské kategorii cenu dostal cenu v oboru činohra mimo jiné Jaroslav Satoranský. Je známý především díky rolím v televizních seriálech.

Ocenění získala také Iva Janžurová. Oblíbená komediální herečka, která má za sebou ale také mnoho dramatických rolí, letos oslavila osmdesátiny. Za svůj život získala řadu významných ocenění. Cenu Thálie dostal také divadelní i filmový herec Alois Švehlík. Převzal ji na své domovské scéně, kde patří už přes 30 let k nejvýraznějším postavám hereckého souboru, hostuje ale i na jiných scénách. Na kontě má i řadu rolí před filmovou a televizní kamerou a proslul také jako dabér, jehož hlasem například promlouval Jack Nicholson.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra dostal in memoriam herec Karel Urbánek, známý i z televizních seriálů a filmů. Zemřel letos v červnu ve věku 91 let. Jako herec a režisér působil zejména v divadle a také v rozhlasu. V ženské kategorii cenu in memoriam dostala herečka Zdenka Procházková. Herečka známá v Česku i Rakousku zemřela letos 25. srpna ve věku 95 let. Patřila k nemnoha umělcům, kteří ovládali stejnou měrou češtinu i němčinu.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru muzikál v Národním divadle dostala herečka, muzikantka a zpěvačka Jitka Molavcová. Zdánlivě nenápadná žena, která se během okamžiku dokáže proměnit v klauna, už déle než 50 let po boku Jiřího Suchého baví i dojímá obecenstvo divadla Semafor především v proslavené roli Žofie Melicharové.

Herec a režisér Jan Kačer dnes dostal v Národním divadle cenu České akademie divadelníků, o jejímž udělení rozhodují držitelé Cen Thálie a další divadelní osobnosti.