V Národním divadle v Praze se naposledy rozloučili s operní pěvkyní Červenou

Stovky lidí dnes zaplnily historickou budovu Národního divadla (ND) v Praze, kam se veřejnost a umělečtí kolegové přišli naposledy rozloučit s operní pěvkyní a herečkou Soňou Červenou. Už před začátkem pietní akce se desítky lidí s květinami shromáždily před hlavním vchodem do ND, u něhož se nacházela velká fotografie Soni Červené a parte. Před jevištěm vyzdobeným množstvím velkých věnců se po otevření divadla vytvořila dlouhá fronta lidí, kteří se přišli poklonit památce pěvkyně, jejíž nejslavnější rolí byla Carmen.

Mezi přítomnými byli mimo jiných osobností také jedenadevadesátiletý divadelník Jiří Suchý nebo herec a tanečník Vlastimil Harapes. Po přibližně hodinovém pietním aktu zakončeném archivní nahrávkou Červené a státní hymnou vynesli za potlesku a zvuků poledních zvonů rakev s ostatky do vozu před divadlem, kde byla načas zastavena doprava.

Červená zemřela 7. května v Praze ve věku 97 let. Zástupci kulturní scény na ni dnes v projevech vzpomínali jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka. Například v lednu 2018 se tehdy dvaadevadesátiletá Červená podrobila operaci krčku stehenní kosti ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Přesto zanedlouho pokračovala ve zkoušení Čajkovského opery Piková dáma.