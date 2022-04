V Národním parku České Švýcarsko hoří les, požár musí hasit vrtulník

V Národním parku České Švýcarsko hoří les pod Gabrielinou stezkou. Požár v nepřístupném terénu bude hasit vrtulník. Cesta z Mezní Louky na Pravčickou bránu je uzavřená. Ohroženi jsou nedaleko hnízdící sokoli. ČTK to řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Fajáka hoří zatím na ploše 50 krát 200 metrů. "Není to zatím svým rozsahem velký požár, ale hraje tam roli, že je to v nepřístupném terénu, a to bude těžké," doplnil mluvčí Faják. Dodal, že na místě jsou zatím čtyři hasičské jednotky.