V neděli přibylo 1395 případů covidu, je to letos druhý nejnižší počet

V neděli testy odhalily v Česku 1395 nových případů covidu-19, to je letos po Novém roce druhý nejnižší počet nakažených. Oproti minulému týdnu to je pokles o 262 případů. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Dál ubývá hospitalizovaných, kterých je nejméně od konce loňského října. Na konci víkendu bylo s koronavirem v nemocnicích 1146 pacientů, z toho 116 na jednotkách intenzivní péče. Již několik týdnů se ale snižuje také zájem o testování.

O oslabování epidemie svědčí i takzvané incidenční číslo. K dnešku kleslo na 292 nových případů v přepočtu na 100.000 obyvatel za poslední týden, to je nejníž od konce loňského října.

Kvůli zlepšující se epidemické situaci nebude od čtvrtka už povinné nosit respirátory ve veřejné dopravě. Dýchací cesty si lidé musí nadále zakrývat ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kterou by chtěl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zrušit na přelomu dubna a května. Záležet bude ale na vývoji epidemie.