V neděli se vrátil silný vítr

Do Česka se v neděli vrátil silný vítr, v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 km/h. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Silný vítr v noci na sobotu opět lámal stromy a větve a na některých místech poškodil vedení vysokého napětí. Hasiči museli vyjíždět k několika desítkám zásahů. Nejčastěji odklízeli popadané stromy na silnice a střechy. Stejně tak železničáři odstraňovali větve a stromy z kolejí. Kvůli následkům větru byl přerušený provoz například na trati mezi Vojtanovem a Františkovými Lázněmi, nebo v úseku mezi Lázněmi Kynžvart a Pňovany. V Čerčanech ve Středních Čechách narazil vlak do stromu, nehoda se obešla bez zranění. Kvůli silnému větru nejezdí lanovka na Sněžku. Asi 12 000 domácností stále zůstává bez proudu.

Silný vítr zasáhl v noci západní, střední, východní a jižní Čechy a Českomoravskou vrchovinu. Krátkodobě mohl dosáhnout rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu, na horách ještě víc.