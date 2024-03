V některých areálech v Krkonoších nebo Jeseníkách se stále lyžuje

Na některých svazích v Krkonoších a Jeseníkách se stále lyžuje. Platí to třeba pro Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou nebo Černou horu, kam tento víkend přijely asi tři tisíce lyžařů. Na sjezdovkách tam leží až 60 centimetrů sněhu. Provozovatelům pomohlo ochlazení a také sněžení. To bude v pondělí na horách četnější. V Čechách napadne podle meteorologů až 12 centimetrů nového sněhu, na moravských horách méně. Nejen v Krkonoších, ale taky ve skiareálu Praděd v Jeseníkách se chystají udržet lanovky v provozu až do Velikonoc. To už ale bude zase tepleji. Meteorologové očekávají, že teploty začnou stoupat v úterý. O prodlouženém víkendu by mohlo být i 20 stupňů Celsia.