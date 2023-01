V Německu odvolila první den více než tisícovka českých občanů

Na českém velvyslanectví v Berlíně během první hodiny prezidentských voleb hlasovalo několik desítek Čechů. Do pátečního večera pak na velvyslanectví a generálních konzulátech odvolila více než tisícovka českých občanů. Krajané v rozhovoru s ČTK často uváděli, že od voleb čekají zejména změnu v chování Hradu. Většinou se také shodovali, že výběr kandidáta pro ně byl spíše taktickou než srdeční záležitostí.

"Mezi kandidáty nebyl nikdo, kdo by byl od první chvíle můj favorit," řekla ČTK Markéta, která v Berlíně žije přes deset let. "Hlasovala jsem strategicky," dodala. Stejným způsobem vybírali kandidáta také Adam s Pavlínou, kteří do německé metropole přijeli z Česka na výlet. ČTK na ambasádě oslovila 20 voličů s dotazem, zda by chtěli mít možnost hlasovat korespondenčně, což nyní možné není. Poštou by si přálo volit 17 oslovených Čechů, dva neměli jasný názor a jeden byl spokojený se současným stavem. Korespondenční volbu by mohlo využít až 600.000 Čechů žijících v cizině, pro které je podle jejich zastánců časově i finančně náročné hlasovat na některém z velvyslanectví.