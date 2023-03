V Nepomuku byl uložen relikviář s ostatkem posledního českého krále

V Nepomuku na Plzeňsku si v těchto dnech připomínají 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Při tradiční poutní mši svaté tam v neděli do barokního kostela svatého Jana Nepomuckého také uložili relikvii posledního českého krále Karla prvního rakouského. Relikvii daroval Nepomuku arcivévoda Lorenc, vnuk Karla prvního. Akci si nenechaly ujít asi dvě stovky lidí. Slavnostního uložení se zúčastnil také jeden z potomků rodů Habsburků, rakouská arcivévodkyně Camilla Habsbursko-Lotrinská. Ke konci mše pronesla závěrečnou řeč. Uvedla, že je to pro ni velká pocta, že relikvie bude uložena v kostele svatého Jana Nepomuckého, který stojí na místě, kde se světec narodil.

Částečka volného žebra Karla I. byla získána při komisionálním otevření jeho hrobu na Madeiře v roce 1972, v roce 2004 po Karlově blahořečení vznikl medailon s ostatkem.