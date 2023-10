V noci skončil letní čas

V noci na dnešek skončil letní čas. V 03:00 se hodiny posunuly zpátky na 02:00, noc tak byla o hodinu delší. Začal standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní. Platit bude následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.

Lidé cestující v noci na neděli veřejnou dálkovou dopravou byly na cestě o hodinu déle. Noční vlaky a autobusy totiž ve stanicích vyčkávaly na odjezd podle středoevropského času.

Podle plánu Evropské komise mělo povinné střídání času skončit v celé Evropské unii loni. Členské státy se ale nedohodly. Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let minulého století. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.