V Novém Městě na Moravě začíná dnes biatlonové mistrovství světa

V Novém Městě na Moravě začíná mistrovství světa v biatlonu, které hostí po jedenácti letech. Očekává se, že do Vysočina Arény zamíří během šampionátu v termínu 7. až 18. února na 200 tisíc lidí, v průměru přes dvacet tisíc denně. Úvodní disciplínou bude závod smíšených štafet, který začne v 17:20. České kvarteto do něj nastoupí ve složení Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová. Pro českou sestavu může být motivací bronz jejich krajanů před jedenácti lety. "Mít dobrý vstup do šampionátu je samozřejmě dobré, ale nikde není řečeno, že první úspěch může garantovat celé mistrovství světa. Pro nás je to ale částečné vítězství v tom, že v případě některých závodníků spadne tréma z domácího prostředí. Určitě bychom do toho chtěli vstoupit dobře," řekl novinářům sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář. Přípravy na start šampionátu zkomplikovalo v minulých dnech počasí a pondělní tréninky znemožnil silný vítr, ale úvodní závod se po dohodě organizátorů s Mezinárodní biatlonovou unií uskuteční podle plánu. Zlato budou obhajovat Norové.