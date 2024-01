V Novohradských horách vznikla rezervace, zatím v ní žijí dva pratuři

V Novohradských horách na Českokrumlovsku vznikla rezervace velkých kopytníků. Zatím v ní žijí dva pratuři. V budoucnu by pak měli v rezervaci být i divocí koně. Jde o třetí rezervaci tohoto druhu v Jihočeském kraji. ČTK to řekl Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která na projektu spolupracuje.

Prvního pratura do Novohradských hor přepravili z rezervace ve středočeských Milovicích na konci loňského roku. Druhého se dlouho nepodařilo odchytit, do jižních Čech mohl být převezen až nyní. "Zatím pro žádnou rezervaci nebyl odchyt zvířat tak komplikovaný. První pokus o odchyt se uskutečnil koncem září, ale nebyl úspěšný. V prosinci se pak podařilo uspat a odvézt jen jedno zvíře. Musíme poděkovat zakladatelům novohradské rezervace za trpělivost a za to, že se nenechali těmito komplikacemi odradit," uvedl Dostál.

Na jihu Čech se rezervace velkých kopytníků nachází ještě u Třeboně na Jindřichohradecku a u Lipna nad Vltavou na Českokrumlovsku. Rezervace v Novohradských horách se rozkládá na ploše asi deseti hektarů, ale postupně by se měla rozrůst až na 50 hektarů.