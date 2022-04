V Olomouci dnes začíná jarní etapa výstavy květin Flora

Více než 250 vystavovatelů a prodejců se zúčastní jarní etapy květinové a zahradnické výstavy Flora, která začíná na výstavišti v Olomouci. Přehlídka květin potrvá do neděle. Areál výstaviště zdobí desítky tisíc květin a připraven je bohatý doprovodný program. Jarní etapa výstavy Flora Olomouc se uskuteční po dvouleté pauze.

Hlavní expozice v pavilonu A připomene návštěvníkům život rostliny od zrodu semene přes kvetení až po zánik. Expozici zdobí fontána, do které se v pravidelných intervalech noří kruh s rostlinami. K vidění budou i méně známé exotické rostliny a vzácné orchideje. Pavilon E patří kolekci bonsají z tisů, jejichž stáří se pohybuje od 100 do 600 let. Velká část pochází z Japonska, do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch.