V Olomouci se sejdou odborníci na konopí, diskutovat budou o jeho využití

O využití konopí v zemědělství, průmyslu nebo zdravotnictví se chystají v Pevnosti poznání Univerzity Palackého debatovat experti na konopnou problematiku. Hlavním tématem letošního ročníku je legalizace užívání konopí pro rekreační účely, informovali ČTK zástupci univerzity. Akce se koná již potřetí, beseda s názvem O konopí, bez předsudků je přístupná i veřejnosti.

Návštěvníci by si podle organizátorů akce měli odnést nové informace z několika oblastí - legalizace, konopí jako superpotravina i materiál budoucnosti a nové lékové formy konopí zejména pro dermatologii. Odborníci chtějí poukázat na to, že konopí je po tisíce let všestranně využívanou plodinou. "Zneužívání jediné malé skupiny substancí s psychoaktivním účinkem, kterou tato rostlina produkuje, brání už od 50. let minulého století jejímu širšímu využití," doplnil organizátor Petr Tarkowski z olomouckého vysoškoskolského ústavu CATRIN.

Jako hlavního host se zúčastní národního protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který připravuje zákon, jenž by zavedl regulovaný trh s konopím. "Konopí má obrovský potenciál a vzbuzuje také velké emoce. Naším cílem je nastolit racionální veřejnou debatu a najít argumenty pro co nejvšestrannější a nejefektivnější využití této rostliny, a podílet se tak na zásadní společenské změně, která s legalizací a čím dál větším průmyslovým využitím přichází," uvedl ředitel Pevnosti poznání Matěj Dostálek.