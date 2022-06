V Olomouci vystavují plakáty s tématem tolerance výtvarníci z celého světa

Téměř desítku míst v centru Olomouce zdobí v těchto dnech jedinečná výstava plakátů vytvořených zhruba stovkou umělců z celého světa. Díla pojí společné téma, a to tolerance, ať už v rasové, genderové či společenské podobě, které umělci zachytili na 250 plakátech. Mezinárodní projekt s názvem Tolerance show putuje po světě již několik let a postupně se rozšiřuje; do České republiky zavítal poprvé. Plakáty budou v ulicích města do 23. září. ČTK to řekl Jiří Chmelař z olomoucké Cafe Gallery JOLA, která společně s městem výstavu pořádá. S projektem přišel bosenský umělec, kurátor a aktivista Mirko Ilić žijící v New Yorku. Výstava po úspěšném startu v slovinské Lublani začala postupně putovat po celém světě. "Na výstavě jsem byl již několikrát, ale pokaždé to bylo mimo Českou republiku. Podle mne jde o poměrně velkou událost, chtěl jsem proto výstavu přivézt i do České republiky," uvedl Chmelař.