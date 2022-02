V Ostravě se lidé naposledy rozloučili s biskupem Lobkowiczem

Zvuk několik stovek zvonů v celé Ostravsko-opavské diecéze začalo v sobotu hodinu před polednem poslední rozloučení s prvním ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, který minulý týden ve čtvrtek zemřel ve věku 74 let. Mši sloužil apoštolský nuncius Charles Balvo. Mezi hosty byla kromě nejbližší rodiny i řada představitelů církve, státní správy i samosprávy. "Nežil v Ostravě. Žil pro Ostravu," řekl ve svém posledním rozloučení ostravský primátor Tomáš Macura. Mši zahájil přivítáním apoštolský administrátor diecéze Martin David, který od roku 2017 pomáhal Lobkowiczovi s vedením diecéze. David také citoval z poslední závěti zesnulého biskupa. "Poselství mé diecézi je jednoduché. Mám diecézi rád, mám rád všechny lidi. Bylo mi s vámi fajn, jsem vděčný Pánu, že mi posílal do cesty lidi, o kterých jsem věděl, že mě mají rádi. Nebylo jich málo," uvedl ve své závěti biskup. Během posledního rozloučení promluvil i náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). "Jako diecéze vznikla na zelené louce, tak stejně vznikl o pár let později i Moravskoslezský kraj. Biskup byl obecně respektovanou osobností," řekl. Po přibližně dvouhodinové mši smuteční hosté opustili katedrálu a vydali se centrem Ostravy v průvodu ke kostelu svatého Václava.