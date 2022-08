V památníku na Blanensku si připomněli válečný transport Romů do Osvětimi

Smutný osud českých a moravských Romů zůstává nejen tragickou, ale podle premiéra Petra Fialy do značné míry i zastřenou kapitolou našich dějin. Fiala (ODS) to dnes řekl v Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku, kde si lidé připomněli 79. výročí hromadného odsunu 749 Romů do koncentračního tábora do Osvětimi. Mezi odvezenými za druhé světové války byli muži, ženy i děti, nejmladší dívce byly čtyři měsíce.

Premiér Fiala připomněl, že v ČR existovaly dva koncentrační tábory pro Romy, a to v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku. "Nuceně v nich přebývaly celé rodiny. Muži, ženy i děti žili v nelidských podmínkách, trápil je hlad, nemoci a otrocká práce. Velká část tu zahynula, další čekalo utrpení v podobě cesty za prací do táborů v Německu nebo transport do Osvětimi," řekl Fiala.