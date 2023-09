V Pardubicích zahájila výuku základní škola pro ukrajinské děti

Od nového školního roku zahájila v Pardubicích výuku základní škola pro ukrajinské děti. Většina z nich přišla do Česka jako váleční uprchlíci. Teď se učí podle českých osnov a v českém jazyce a je to pro ně kvůli jazykové bariéře obtížné, řekla ČTK zřizovatelka školy Klára Svobodová.

"Většina dětí tady je od začátku válečného konfliktu a dost jich od začátku pobytu u nás nechodí do české školy. Děti z druhého stupně seděly doma, učily se jen on-line, nechodily do českých adaptačních skupin, protože se bály, že to nezvládnou," řekla Svobodová. Některé děti pocházejí ze Zakarpatské Ukrajiny, často jejich otec pracoval v Česku, a tak po vypuknutí války za ním přišla rodina. Podle Svobodové rodiny plánují, že v Česku spíš zůstanou. "Jsou tu i děti z východní Ukrajiny, z Dnipra, Charkova, Bachmutu, Oděsy. Ty se ani nemají kam vrátit, i když by chtěly," řekla Svobodová.

Protože většina dětí se stále s českým jazykem seznamuje, je to pro české učitele nová situace. Mají ve třídě kolem dvaceti dětí, které mluví lámaně česky. Například Petra Kočitá děti cizinců ještě nikdy neučila. "V porovnání s učením na prvním stupni pro české děti je to velký rozdíl, české děti okamžitě reagují, protože mi rozumějí. Tady vzniká komunikační šum, jeden žák umí trochu líp česky, jeden zase nerozumí skoro vůbec. Musím se přizpůsobit a nakonec to s každým to probírám zvlášť," řekla učitelka.