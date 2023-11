V Pásmu Gazy je několik stovek občanů EU, potvrdil mluvčí EK. Česko eviduje sedm svých občanů

V Pásmu Gazy zůstává nadále několik stovek občanů EU, kterým se zatím nepodařilo dostat pryč. Potvrdil to Peter Stano, mluvčí Evropské komise pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Česká diplomacie eviduje sedm českých občanů a jejich tři rodinné příslušníky, kteří mají zájem o evakuaci. „V současné době evidujeme sedm českých občanů a jejich tři rodinné příslušníky, kteří mají zájem o evakuaci," sdělil dnes na dotaz ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Jedinou možností k opuštění Pásma Gazy představuje v současnosti hraniční přechod Rafáh, přes který se lidé mohou dostat do Egypta a odtud dále do svých domovských zemí. Český ministr zahraničí Jan Lipavský tento týden v pondělí potvrdil, že se z oblasti podařilo evakuovat dalšího českého občana a jeho rodinného příslušníka. Vzhledem k citlivosti údajů Černínský palác neupřesnil, o koho šlo.