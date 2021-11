V pátek přibylo přes 9200 nových případů nákazy koronavirem

Epidemie koronaviru v Česku dál sílí - za pátek hygienici evidují 9.208 pozitivních testů na koronavirus. To je o skoro 3 a půl tisíce víc než minulý týden. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Provedeno bylo 48 tisíc PCR testů. A přibývá také hospitalizovaných s covidem-19. V nemocnicích je s ním aktuálně přes 2 a půl tisíce pacientů - minulý pátek to bylo o tisícovku míň. Ve stejnou dobu loni bylo v nemocnicích třikrát více pacientů. Nejvíc nakažených je za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na Prostějovsku a na Šumpersku.