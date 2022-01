V pátek začne Ptačí hodinka, do sčítání zimujících ptáků zapojuje veřejnost

Od pátku do neděle potrvátakzvaná Ptačí hodinka, při které může mohou lidé pomoci ornitologům se sčítáním zimujících ptáků. Zástupci České společnosti ornitologické (ČSO), která akci pořádá, uvedli, že by lidé měli sledovat i zdravotní stav ptáků. "Je to program pro širokou veřejnost, sčítat může opravdu každý. Doufáme, že nás bude sčítat hodně. Loni se zapojilo více než 27.000 dobrovolníků," řekla ČTK Dita Hořáková z ČSO. Meziročně to byl nárůst o 5000 lidí a dobrovolníci loni sečetli přes půl milionu ptáků. Nejčastěji pozorovaným druhem se stala sýkora koňadra. Výsledky ČSO zveřejňuje v únoru.