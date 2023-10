V Pelhřimově ocenili český tým, který zdolal Kilimandžáro v rekordním čase

Pelhřimovská Agentura Dobrý den spravující české rekordy dnes ocenila český tým, který jako první na světě zdolal vrchol hory Kilimandžáro za méně než 24 hodin. Šestičlenné výpravě vedené Dominikem Luksem se to podařilo 3. října. Smyslem bylo dokázat něco, co na světě ještě nikdo nezvládl, ukázat, co je v lidských možnostech a dělat dobrou reklamu České republice, řekl dnes novinářům Luks.

Na nejvyšší bod Afriky v nadmořské výšce 5895 metrů se expedice dostala za 23 hodin a 12 minut. I s cestou zpět museli Dominik Luks, Kateřina Lisová, Dominik Hřib, Filip Malý, Stanislav Sikora a Ondřej Petr zdolat asi 55 kilometrů, během kterých se výrazně změnilo počasí. Zatímco v místě startu v nadmořské výšce 1800 metrů bylo přes 30 stupňů Celsia, na vrcholu hory bylo pocitově deset pod nulou, zamrzala voda i jídlo, které s sebou měli.

Výstup navíc hned v počátku výrazně zkomplikovala chyba nosičů, kteří teplé oblečení nepřinesli do tábora ve 3700 metrech, ale o kilometr výš. "Přišli jsme do tábora, říkali jsme si, že už se konečně navlečeme, protože jak zapadlo sluníčko, teplota šla opravdu razantně dolů, jenže oblečení nikde," řekl Luks. Čekání na oblečení by zhatilo snahu o dodržení časového limitu, na další pochod se proto výprava vydala v půjčeném oblečení.