V Písku zahájí provoz první Probační dům pro podmíněně propuštěné z vězení

V Písku v prosinci zahájí provoz Probační dům. Bude nabízet zázemí pro vybrané lidi podmíněně propuštěné z vězení. Jde o první zařízení tohoto druhu v Česku. ČTK to řekl mluvčí Probační a mediační služby Martin Bačkovský. "Jedná se o zařízení, kde by měli klienti získat návyky, které například ve výkonu trestu ztratili nebo je před tím ani neměli. Musí se naučit o sebe postarat, sehnat si zaměstnání a do něj pak pravidelně chodit. Tento projekt funguje v řadě jiných zemí a významně se díky tomu daří minimalizovat recidivu klientů," řekl Bačkovský.

Ministerstvo spravedlnosti před časem vypracovalo koncepci, která má zavést intenzivnější přípravu na pobyt na svobodě. Podle ní by probační domy poskytovaly vězňům základní servis. Například by jim úředníci pomohli s řešením problémů, které nejvíce ovlivňují recidivu, tedy s dluhy, sháněním práce a s bydlením.

Kapacita Probačního domu v Písku bude 16 míst. Klienti zde budou moci zůstat nejdéle půl roku. Podle Bačkovského musí adepti na umístění v Probačním domě splnit řadu kritérií.