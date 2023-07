V platnost vstupuje Lex Ukrajina 5

Česká vláda od července zpřísňuje podmínky pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku. Ty upravil takzvaný Lex Ukrajina 5. Ruší například bezplatné hromadné ubytování pro uprchlíky pobývající v Česku déle než 5 měsíců, kteří zároveň nepatří do jedné ze zranitelných skupin. A končí také příspěvek pro solidární domácnosti poskytující běžencům zdarma bydlení.

Nárok na ubytování v penzionech a ubytovnách mají nadále všichni uprchlíci, kteří mají status dočasné ochrany méně než 150 dní. Potom se můžou s provozovatelem zařízení domluvit, že u něj zůstanou, ale už si bydlení budou muset platit sami. Výjimkou jsou zranitelné skupiny, za které bude bydlení dál hradit stát. Mezi ně patří děti do 18 let, studenti českých vysokých škol, senioři nad 65 let, lidi s postižením a jejich pečující osoby, stejně jako těhotné ženy a osoby pečující o děti do šesti let.

Pokud se uprchlíci, kterým nárok končí, nedohodnou s provozovatelem na ceně za ubytování, mohou se obrátit na obec nebo jedno z Center podpory integrace cizinců. Víkendovou pohotovost mají Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině známá jako KACPU a krajské úřady práce. Funguje také krizová linka organizace Člověk v tísni.