V Plötzensee nacisté zavraždili stovky Čechů, také pradědu české diplomatky

V berlínské věznici Plötzensee zavraždili nacisté 667 československých občanů, naprostou většinu z nich za odboj. Jedním z nich byl Vladimír Schulz, pradědeček Heleny Schulzové, která je ekonomickou diplomatkou na českém velvyslanectví v Německu. Zatímco Schulz byl před více než 80 lety pro nacisty zrádcem, se kterým neměli slitování, jeho pravnučka dnes pomáhá rozvíjet česko-německé přátelské vztahy. Osud rodiny Schulzových se tak stal součástí opsaného kruhu, jak události týkající se věznice Plötzensee vnímá historik Jan Boris Uhlíř.

Českým obětem z Plötzensee se věnuje v Berlíně výstava, který začala v úterý a která potrvá do konce října. Výstava je v Německu první svého druhu od pádu nacismu a podle Uhlíře symbolizuje to, jak se z Plötzensee jako dějiště hrůz stalo místo, které dnes naopak Čechy a Němce spojuje. Pro řadu potomků obětí, které nacisté v Plötzensee popravili, je výstava a Uhlířova práce jako garanta výstavy doplněním mnohdy ne zcela jasné rodinné historie.

Uhlířovo bádání pomohlo i Schulzové zjistit více o pradědově zatčení, odsouzení, věznění a popravě. "Přiznám se, že jsem to prostudovala zatím částečně, je to docela hutné čtení, ne docela příjemné, takže se tím zabývám čas od času. Člověk otevře složku a jako první je tam fotka, kterou pořídilo gestapo, ten člověk je evidentně hubený, asi má za sebou nějaké příšerné věci. Není to úplně příjemné, jsem čtvrtá generace, ale myslím si, že to trauma v rodině, jak se o tom asi i nemluvilo, že se to v rodině táhne," říká.