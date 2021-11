V Plzeňském kraji klesá posledních 10 let počet českých vysokoškoláků

V Plzeňském kraji klesá posledních deset let počet českých studentů vysokých škol, což kopíruje republikový vývoj. Hlavní příčinou je pokles počtu obyvatel ve věku od 20 do 24 let o čtvrtinu. Zatímco v roce 2011 studovalo na vysokých školách 16.280 studentů s trvalým bydlištěm v regionu, loni se počet snížil o 29 procent na 11.587. Data zveřejnila pobočka Českého statistického úřadu v Plzni. V kraji žije 591.000 obyvatel. Počet vysokoškolských studentů s místem výuky v kraji činil loni 11.939 a oproti roku 2011 klesl o více než 31 procent, přes 88 procent jich loni studovalo v prezenčním studiu. "Loni absolvovalo vysokou školu s místem výuky v kraji 2419 občanů ČR a jejich počet se oproti roku 2011 snížil o 43,6 procenta," uvedl ředitel pobočky Miloslav Chlad. Na středních školách v regionu se počty studentů denního studia snižovaly do školního roku 2015/16. "V posledních pěti letech je však patrný mírný růst," uvedl Chlad.