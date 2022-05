V Plzni budou do neděle 77. oslavy konce války, mají přijet desetitisíce lidí

V Plzni dnes začínají oslavy 77. výročí konce války. Na Slavnosti svobody, které potrvají do neděle 8. května, přijedou tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Plzeň je jediné město v Evropě, které každoročně organizuje tak velkolepé slavnosti s účastí amerických veteránů, obdobné jsou jen na vyloďovacích plážích v Normandii, řekla ČTK městská radní Veronika Jilichová Nová (ODS).

Slavnosti, které očekávají opět desetitisíce návštěvníků z ČR i z ciziny, nabídnou dobové vojenské kempy a jízdu vojenské techniky Convoy of Liberty s 200 vozy. Hlavní vzpomínkový akt bude v pátek 6. května od 16:00 u památníku Díky, Ameriko! Doprovodí jej přelet dobových letounů, například Hawker Hurricane, který se v Plzni na oslavách představí poprvé. Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana. S veterány se budou moci lidé osobně setkat v sobotu na plzeňském náměstí po slavnostním večeru i po nedělním dojezdu konvoje.