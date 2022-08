V Plzni budou Napoleonské slavnosti, diváky čeká i historická bitva

Do Plzně v pátek a v sobotu zavítají Napoleonské slavnosti. Podobné tematické akce se na různých místech České republiky konají již přes 20 let, v Plzni se ale objeví poprvé, a to i přesto, že napoleonské války se městu vyhnuly. V pátek dorazí na historické náměstí Republiky vojenský průvod, v sobotu je připraven program včetně vojenské bitvy v zámeckém parku, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Byť se v Plzni přímo žádné napoleonské válečné konflikty neodehrály, život v městě přesto ovlivnily. Plzeň zažila několik průtahů vojsk protifrancouzských koalic a ve městě, v Křimicích a v Liticích byli ubytováni zajatí francouzští vojáci. V pátek na náměstí Republiky projde v 17:30 vojenský průvod na koních, v roli rakouského generála pojede herec Václav Vydra.