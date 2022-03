V Plzni se po tříleté rekonstrukci za 100 milionů otevře Velká synagoga

Po tříleté velké rekonstrukci za 100 milionů korun se 10. dubna poprvé otevře plzeňská Velká synagoga na Klatovské třídě. Slavnostní znovuotevření zahájí průvod, který do jedné z pěti největších synagog na světě vnese ze Staré synagogy ve Smetanových sadech svitek Tóry vytvořené na konci 19. století. V průvodu se budou rabíni a představitelé židovských komunit z celého Česka za zpěvu Davidových žalmů v nesení Tóry střídat. ČTK to dnes řekl předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy, který Tóru spolu s vrchním zemským rabínem nakonec uloží do svatostánku uvnitř synagogy.

Plzeňská židovská obec má tři Tóry, ta největší měří na výšku jeden metr. Díky sbírce, v níž se podařilo vybrat přes půl milionu korun, nechala židovská obec Tóru dozdobit tradičními doplňky - stříbrnou korunou s horským křišťálem a zlacenými zvonečky a židovskou hvězdou, stříbrným štítem znázorňujícím novorománské průčelí synagogy a ukazovátkem s křišťálem z dílny šperkaře a pedagoga Petra Vogela.