V Plzni začala mezinárodní jazyková škola, roste zájem o němčinu

Ze stovek účastníků plzeňské Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) si nejvíce lidí letos vybralo angličtinu, ale roste zájem o němčinu. Po více než deseti letech bylo obnoveno studium portugalštiny. ČTK to dnes řekla ředitelka Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Jana Čepičková. Třítýdenní jazyková škola začala dnes v areálu kampusu univerzity. Dorazilo 463 účastníků, z nichž je více více než třetina dětí a teenagerů od šesti do 17 let. V nabídce je i čeština pro cizince.

Nejvěrnějším účastníkem školy je Charles Hall z univerzity v americkém Memphisu, lektor a koordinátor skupiny amerických studentů. "Stál u zrodu školy a po všech 33 ročníků se jí vždycky zúčastnil," řekla koordinátorka Daniela Kopřivová. V listopadu 2007 mu byl udělen čestný titul doctor honoris causa ZČU.