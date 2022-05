V Plzni začaly 77. oslavy konce války, do neděle mají přijet desetitisíce lidí

Položením věnců a květin u Památníku 2. pěší divize začaly dnes v Plzni oslavy 77. výročí konce války. Na Slavnosti svobody, které potrvají do neděle 8. května, přijeli tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Pietní akt u památníku na Chodském náměstí sledovali všichni tři Američané ve věku 97 až 98 let.

"Je vždycky krásné vracet se na místo, které milujete, protože my nezapomínáme," řekl dnes ČTK 97letý Herman Geist. Kromě něj přihlíželi ještě George Thompson a Richard Piper a desítky synů, dcer a vnuků a příbuzných veteránů, kteří už nežijí. Děkovalo jim potleskem přes 150 lidí.

"Cesta z New Yorku byla dlouhá, museli jsme čekat na letištích, třeba v Curychu přes tři hodiny. Ale jsme hrozně rádi, že jsme tady a že jsme to zvládli. Letos je tady se mnou 15 členů mojí rodiny a všichni chtěli přijet," uvedl Geist, který zpravodaje ČTK pozdravil "Dobrý den". Nikdy nepochyboval o tom, jestli přijet do Plzně, vždycky to chtěl. Potvrdil, že se zúčastní všech oficiálních akcí v Plzni a okolí a v neděli dopoledne pojede v americkém džípu v Konvoji svobody (Convoy of Liberty).