V pololetí přibylo 133 HIV pozitivních, podíl cizinců nejvyšší za dobu sledování

Počty nově nakažených virem HIV v Česku klesají. Za letošní půl rok přibylo 133 zachycených případů, to je o 19 méně než loni. Ukazují to data Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu. Víc než polovinu z toho tvoří cizinci, což je největší podíl za celkovou dobu sledování od poloviny 80. let. Podle dat zdravotního ústavu situaci výrazně ovlivňuje válka na Ukrajině, na počtech nakažených se tak výrazně podílejí Ukrajinci.