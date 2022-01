V pondělí přibylo 20.270 případů, téměř třikrát víc než před týdnem

Denní počet nových případů koronaviru v pondělí skokově vzrostl, testy odhalily 20.270 nakažených, zhruba o 13.000 víc než před týdnem. Víc případů přibylo naposledy loni na začátku prosince. Výrazně stoupla i incidence, na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 799 nově nakažených, o 121 víc než o den dříve. Pacientů s koronavirem v nemocnicích je 1660, na počátku minulého týdne jich bylo asi o 800 víc.

Počet nových případů výrazně roste v důsledku šíření nakažlivější varianty omikron. Už v minulém týdnu tvořila v celé ČR varianta omikron více než 50 procent nových případů, nyní je to 80 procent. Predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ukazují, že denní počty nakažených by se na vrcholu omikronové vlny epidemie na konci ledna mohly dostat až k 50.000 případů denně. Po rychlém nárůstu ale odborníci očekávají také rychlý pokles.

Hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let a pracující v lůžkových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory. Ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Důvodem je očekávaný vysoký počet nakažených v sílící vlně epidemie způsobené variantou omikron.