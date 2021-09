V pondělí přibylo 489 nově nakažených koronavirem, reprodukční číslo mírně kleslo

Za pondělí hygienici evidují 489 pozitivních testů na covid-19, v mezitýdenním srovnání je to jen o 2 případy víc. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle toho v Česku v posledních dnech přibývá i hospitalizovaných lidí - lékaři se starají o 147 pacientů, ve vážném stavu je 30 z nich. Co naopak mírně kleslo je reprodukční číslo, které informuje o průměrném počtu nově nakažených. Aktuálně je na stejné hodnotě, jako na začátku září, tedy pod 1,1. Nejvíc nakažených je za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na Opavsku, kde je incidence na 87 případech. Celorepublikový průměr je přitom na hodnotě 28.