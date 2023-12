V pondělí začne platit konsolidační balíček, změní řadu daní

V pondělí nabývá účinnost většina opatření vládního konsolidačního balíčku, který by měl podle ministerstva financí zlepšit v roce 2024 saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Balíček omezuje některé slevy na dani z příjmu fyzických osob, zvyšuje daně z příjmu právnických osob, zvyšuje odvody živnostníků, zavádí stropy pro osvobození od odvodů při práci na dohodu nebo znovu zavádí nemocenské pojištění. Změní se také sazby daně z přidané hodnoty (DPH), vzroste spotřební daň z alkoholu i tabáku, zvýší se sazba daně z nemovitosti. Snižuje se také státní příspěvek pro stavební spoření, naopak se rozšiřují možnosti daňového zvýhodnění spoření na stáří.

Kabinet balíček přijal s cílem snížit strukturální deficit státního rozpočtu, tedy hospodaření očištěné o vliv ekonomického cyklu. V roce 2024 by vládní opatření měla zvýšit rozpočtové příjmy o 35,2 miliardy korun, současně by škrty dotací a provozní úspory měly zajistit pokles výdajů o 62,5 miliardy korun. Část opatření z balíčku se projeví v roce 2025, kdy by příjmy rozpočtu měly vzrůst o dalších 37,1 miliardy korun a výdaje klesnout o dalších 15,9 miliardy korun.

Většina změn nabývá účinnosti 1. ledna. Firmám se zvýší daň z příjmu z 19 na 21 procent. Současně se omezují možnosti odpisů firemních vozů v hodnotě nad dva miliony korun. Snižuje se také daňové zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance, omezuje se zvýhodnění stravenek. Firmám, které mají většinu transakcí v cizí měně, balíček umožňuje vést účetnictví v této měně a zároveň v ní platit daň.