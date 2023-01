V poslední debatě před volbami v ČRo chybí z kandidátů na prezidenta jen Babiš

Poslední debaty před začátkem prezidentských voleb se dnes v Českém rozhlase (ČRo) účastní všichni kandidáti s výjimkou bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). V diskusi, která končí minutu před otevřením volebních místností plánovaném na 14:00, dostali kandidáti možnost například uvést na pravou míru některé své předchozí výroky v kampani či představit svůj tým.

Babiš před volbami diskutoval s ostatními kandidáty jen jednou, když se ve čtvrtek večer na Nově zúčastnil debaty s bývalou rektorkou Mendelovy univerzity Danuší Nerudovou a bývalým vysokým představitelem armády Petrem Pavlem. Kandidáti dnes v jeho nepřítomnosti v ČRo odpovídali například na to, co udělali první, když se rozhodli voleb zúčastnit, nebo zda budou volit sami sebe. Vyjadřovali se i k tomu, koho by volili, kdyby se o hlasy neucházeli sami.