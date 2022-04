V potravinové sbírce se vybralo 325 tun zboží

V jarní sbírce potravin darovali lidé v Česku ve zhruba 1200 prodejnách 325 tun zboží pro potřebné. Z toho bylo 292 tun potravin a 33 tun drogerie. Proti loňskému jaru je to nárůst o sedm tun, loni se ale do akce zapojilo o třetinu prodejen méně. O letošních výsledcích informovala ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. V kamenných obchodech se akce uskutečnila o víkendu, až do 1. května se do ní pak lidé mohou zapojit on-line nákupem potravin.

Podle organizátorů počet lidí v nouzi závislých na potravinových bankách v poslední době výrazně narůstá. "Důvodem je nejen dva roky trvající koronavirová krize, která připravila mnoho Čechů dlouhodobě o výdělek, ale rovněž zdražování promítající se do všech potřeb obyvatel. Lidí, kteří přicházejí pro potravinovou pomoc, je bohužel stále více," uvedla Láchová. Zásob proto začalo citelně ubývat.

Darované zboží bude převezeno do skladů potravinových bank, odkud ho charitativní organizace distribuují potřebným.