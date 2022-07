V potravinových bankách začínají docházet některé potraviny

Potravinovým bankám začínají docházet některé položky, například konzervy nebo omáčky. Obávají se tak, že jim zásoby do podzimní celostátní sbírky nevydrží. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové lidí v nouzi, kteří potravinovou pomoc potřebují, v poslední době přibývá. Naopak od obchodních řetězců do bank neputuje podle ní tolik neprodaných čerstvých potravin, co v minulosti. „Velmi značně se snížily svozy, které denně děláme s ovocem a zeleninou i s pečivem. Vždycky přebývalo, teď už nepřebývá,“ řekla Českému rozhlasu.