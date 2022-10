V Praze budou po 50 letech jezdit trolejbusy

Na lince vedoucí z Letňan do Čakovic dnes začal zkušební provoz. Jezdit se bude zatím pouze o víkendech, provoz zajistí vůz zapůjčený z Hradce Králové. Podrobnosti dnes v Letňanech představili zástupci pražského dopravního podniku (DPP).Infrastrukturu pro trolejbusovou linku začal pražský dopravní podnik budovat letos v lednu. Plánovaná trasa začne už na Palmovce a povede přes Prosek a právě Letňany do Čakovic. Celkové předpokládané náklady by měly podle DPP dosáhnout 284 milionů korun.

Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140. Trolejbusy budou z trolejí napájeny asi polovinu trati, ve zbytku využijí energii z trakčních baterií. Podle ředitele DPP Witowského se intenzivně pracuje i na přeměně linky 119, která vede na Letiště Václava Havla.