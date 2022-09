V Praze demonstrovaly proti vládě desítky tisíc lidí, žádaly její demisi

V Praze se dnes konala druhá protivládní demonstrace uskupení Česká republika na 1. místě. Podle policie na ni dorazily "nižší desítky tisíc" účastníků. Pořadatelé požadovali demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Uvedli, že 10. října jdou za prezidentem Milošem Zemanem, kterého požádají o odvolání Fialovy vlády a vyhlášení předčasných voleb. Další protest pak na Václavské náměstí svolávají na 28. října. Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) je strach v nejisté době pochopitelný, odsoudil ale lži a poprosil lidi, aby se nenechali zneužít manipulátory s nabídkou nerealistických řešení.

"Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou," uvedl pořadatel Jiří Havel. Podle druhého z organizátorů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít "pronárodní odborníci". Na akci, která trvala zhruba 3,5 hodiny, vystoupili děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík či bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Na pódiu se objevili poslanec SPD Jaroslav Foldyna, šéfka komunistů Kateřina Konečná či šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

Řečníci kritizovali postup vlády při stropování cen energií. Podle vystupujících bude plynu nedostatek a projeví se to i v nedostatku potravin. Stěžovali si také na nesvobodu, cenzuru či totalitu. Označili se za disent. Mluvčí se stavěli proti válce a dodávkám zbraní na Ukrajinu. "Pakliže se nám jako národu podaří, abychom otočili politický směr v zemi, tak nebudeme posílat žádné zbraně," uvedl Vrábel.

Dění na Václavském náměstí pořadatelé přenášeli živě na obrazovky v centru Brna, Plzně, Liberce, Českých Budějovic, Uherského Hradiště, Karviné, Havířově či Nejdku. Demonstraci proti vládě v Ostravě pak pořádala SPD.