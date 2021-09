V Praze dnes začíná Febiofest, ocení Lábuse a Turzonovovou

Předáním cen Kristián dnes večer v pražském Obecním domě začne 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Hosté úvodního večera zhlédnou nejnovější film Woodyho Allena Festival pana Rifkina. Febiofest potrvá v Praze do 24. září a uvede přes 100 filmů z celého světa. Některé z filmů osobně představí jejich tvůrci.

Cenu Kristián dnes obdrží herec Jiří Lábus, herečka Božidara Turzonovová a britský producent Mike Downey. Hlavní soutěž představí debuty a druhé filmy talentovaných filmařů. Vlastní sekci má na festivalu norský kameraman Sturla Brandth Grøvlen, který přijede představit své snímky Shirley s Elisabeth Mossovou v hlavní roli, oceňované Kamenné srdce, českým divákům známý oscarový snímek Chlast a novinku Last and First Man.