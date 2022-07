V Praze dnes začíná festival dechové hudby Sounds of Žofín

V pražském Paláci Žofín dnes začíná festival dechové hudby Sounds of Žofín, který se koná na počest držitele Pulitzerovy ceny Karla Husy. Uskuteční se jako součást konference Světové asociace symfonických kapel a souborů WASBE (World Association of Symphonic Bands and Ensembles) a potrvá do 23. července. Festival zahájí Ústřední hudba Armády České republiky.

Sounds of Žofín přivítá dechové orchestry z celého světa, během čtyř dní nabídne 32 koncertů, vystoupí 1800 hudebníků. Jubilejní 20. ročník konference WASBE je věnován skladateli Husovi. Speciálním hostem festivalu je US Marine Band, hlavní ceremoniální orchestr amerických prezidentů, který 20. července zahraje v ČR poprvé. Součástí programu bude také výstava hudebních nástrojů místních i zahraničních výrobců a notových materiálů.

Pražský rodák Husa (1921 až 2016) je ve světě známý jako spolutvůrce symfonického dechového repertoáru. Jeho Hudba pro Prahu 1968 měla ve světě více než 17.000 repríz.