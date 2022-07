V Praze dnes začíná výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti

Na Mariánském náměstí v Praze začíná výstava s názvem ECO? Český design směrem k udržitelnosti, která je součástí projektu Laboratoř budoucnosti. Ekologická instalace je tvořená modulem s ukázkami eko-produktů s vlastním příběhem vybízejícím k debatě o tom, co je a co již není udržitelné. Akci, která se koná při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, zahájí primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Výstava potrvá do 31. července.

Podle Vladimíra Kočího z VŠCHT Praha, má design větší vliv na ekologii výrobků, než se obvykle předpokládá. Zásadním způsobem ovlivňuje materiálové složení výrobků a ovlivňuje, zda bude výrobek při jeho používání spotřebovávat větší či menší množství energie. Zodpovědný designer s respektem k životnímu prostředí by neměl vytvářet zbytečné produkty, ale navrhovat výrobky trvanlivé, multifunkční, opravitelné, nadčasové a energeticky úsporné.