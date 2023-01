V Praze jezdí tramvaj připomínající zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem

Do ulic Prahy vyjela ve čtvrtek speciální tramvaj, která má připomínat 30. výročí zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. To připadá právě na 26. ledna. Interiér vozu je vyzdoben citáty Václava Havla, které zdůrazňují jeho přínos pro Českou republiku. Tramvaj v barvách trikolory ale odkazuje i k dalším milníkům nedávné historie Česka, jako jsou třeba vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympiádě v Naganu nebo vstup do Evropské unie. Vůz bude po celý letošní rok jezdit na různých linkách podle potřeby.

První český prezident byl poprvé zvolen 26. ledna 1993, podruhé 20. ledna