V Praze má premiéru dokument o česko-pákistánském manželství

Film Manželství o úředních překážkách pro česko-pákistánský pár na cestě ke společné domácnosti má premiéru v pražském kině Aero. Snímek české režisérky Kateřiny Hagerové a pákistánského dokumentaristy Asada Faruqiho ukazuje, jak Češka a Pákistánec museli víc než pět let od svatby prožívat své manželství jen prostřednictvím internetu. Dokument byl letos uveden na festivalu Hot Docs v Torontu.

Aktéři filmu se seznámili při hraní on-line hry, po svatbě ale manželovy žádosti o vízum do České republiky opakovaně narážely na nedůvěru českých úřadů. Tvůrci filmu si před natáčením kladli podobné otázky, které možná zajímaly úřady. Třeba zda se dá věřit lásce zrozené on-line, zda si jde udělat spolehlivý úsudek pouze na základě virtuální komunikace nebo zda je možné, aby se Pákistánec upřímně zamiloval do Češky na vozíčku, která je o 13 let starší. Jak uvedla Iva Hejlíčková za Asociaci českých filmových klubů, film předkládá příběh, kterému je těžké uvěřit, a přesto je pravdivý.