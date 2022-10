V Praze pokračuje jednání lídrů evropských zemí

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell dnes na pražském summitu požádá lídry členských zemí o brzké schválení další společné platby za zbraně pro Ukrajinu. Oznámil to při příchodu na jednání. Od politických vůdců sedmadvacítky chce také získat podporu pro unijní misi, která by měla cvičit ukrajinské vojáky. Konkrétní návrhy by podle něj mohli schválit ještě v říjnu ministři zahraničí.

Lídry v Praze čeká podle Borella také debata o snížení poptávky po energiích a jejich cenách i o bezpečnosti dodávek. „Evropská unie se musí domluvit na realizaci kroků ke snížení cen energií, například na zastropování ceny plynu využívaného k výrobě elektřiny,“ řekl při příchodu na summit premiér Petr Fiala (ODS). EU také podle něj musí odstranit překážky, které brání vyplacení půjčky celých devíti miliard eur, jež blok slíbil Ukrajině na financování běžného chodu státu. Některé návrhy na řešení cen energií, které nyní v EU zaznívají, jdou podle ministerského předsedy správným směrem. „Ale musíme se domluvit na tom, abychom ty kroky také realizovali, ať už jde o zastropování ceny plynu, který je využíván pro výrobu elektrické energie, nebo podobné věci,“ poznamenal Fiala.

Ve čtvrtek se v Praze uskutečnilo premiérové zasedání Evropského politického společenství, kterého se kromě lídrů ze států EU zúčastnili zástupci dalších 17 evropských zemí. Premiér Petr Fiala (ODS) akci zhodnotil jako užitečný prostor pro diskusi v kritický okamžik, kdy je kvůli ruské agresi na Ukrajině ohrožena stabilita a bezpečnost Evropy.