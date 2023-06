V Praze přibývají další kameny zmizelých připomínající oběti holokaustu

Na pražském Václavském náměstí přibyl v dlažbě takzvaný kámen zmizelých, neboli stolperstein, věnovaný Emmě Ledererové, která byla za druhé světové války deportována do koncentračního tábora Terezín. Kámen nechala do chodníku umístit její příbuzná Veronika Pražáková. Dodala, že o jejím osudu se dozvěděla náhodou, když se dostala k dopisu ze židovské obce, kam po válce přišlo vyrozumění, co se s příbuznými stalo. Autorem projektu je německý umělec Gunter Demnig. V Praze v pondělí přibývají i další kameny zmizelých, a to například v Římské ulici v Praze 1 a v Americké ulici nebo v ulici Na Bojišti v Praze 2. První kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Záhy se projekt rozšířil do celého světa. Nápad na uvedení projektu v České republice vzešel z prostředí České unie židovské mládeže, první kameny byly umístěny do pražských chodníků v říjnu 2008. V Praze na Josefově tehdy bylo usazeno prvních deset kamenů zmizelých. Nyní je jich v metropoli přes 300.