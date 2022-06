V Praze ráno odstartoval závod historických vozidel Tisíc mil československých

120 historických aut ze třicátých let odstartovalo ráno v závodu "Tisíc mil československých". Od budovy Autoklubu v Opletalově ulici se vydala na cestu z Prahy do Bratislavy a zpět. Auta jedou téměř po totožné cestě, kterou jeli závodní jezdci v roce 1933. Po cestě do Bratislavy bude několik zastávek, kde si lidé budou moct auta prohlédnout. Například Kolín, Velká Bíteš nebo třeba Lednice. Do Bratislavy by první historické vozy měly dorazit ve čtvrtek po 16 hodině. Zpět se veteráni vrátí v sobotu 18. června k budově Národního technického muzea.