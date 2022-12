V Praze v noci přistálo letadlo do Bukurešti, na jehož palubě se narodil chlapec

Na pražském Letišti Václava Havla nouzově přistálo letadlo na pravidelné lince z Birminghamu do Bukurešti poté, co na jeho palubě žena z Rumunska porodila chlapce. Maminku i dítě po přistání v Praze převzali zdravotníci a převezli do nemocnice v Motole, oba jsou v pořádku. Letiště v Praze dostalo informaci o odklonu letadla směřujícího z Británie do Rumunska kvůli porodu na palubě. O 12 minut později přišla zpráva, že maminka i narozený chlapeček jsou v pořádku, uvedl Michal Procházka z Letiště Praha.