V Praze večer vystoupí britská skupina Depeche Mode. Hudebníci přijedou v rámci turné k albu "Memento Mori". To natočili po nečekané smrti klávesisty Andyho Fletchera. Patnácté studiové album přestavili posluchačům singlem „Ghosts Again“, který popsal třeba časopis (Rolling Stone) jako „hypnotický“. Kromě novinky zazní ale i ověřené hity. Kapela dosud prodala více než 100 milionů desek po celém světě. Depech Mode už také oznámili, že se do Prahy znovu vrátí a to v únoru příštího roku.