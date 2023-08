V Praze vystoupí zpěvák The Weeknd, v místě budou dopravní omezení

Kanadský zpěvák Abel Makkonen Tesfaye známý jako The Weeknd dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Koncert v rámci světového turné The After Hours Tour je podle pořadatelů vyprodán, očekává se přítomnost až 75 tisíc. Po koncertu skupiny Depeche Mode, který před týdnem na stejném místě při počtu 60 tisíc návštěvníků přinesl problémy v dopravě, se vedení Prahy obává dopravního kolapsu.

Hvězda žánru R&B The Weeknd je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify.

V místě konání dnešního pražského koncertu a v jeho okolí je nedostatek parkovacích míst. Policie proto uzavře pro dopravu část Letňan, do které bude pouštět jen vozidla záchranářů, MHD a lidí, kteří v lokalitě bydlí.